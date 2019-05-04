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10 معلومات عن مدينة الإسماعيلية الجديدة قبل افتتاحها غدا

السبت، 04 مايو 2019 09:27 ص
10 معلومات عن مدينة الإسماعيلية الجديدة قبل افتتاحها غدا مدينة الإسماعيلية الجديدة
الإسماعيلية - السيد فلاح
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدًا الأحد، مدينة الإسماعيلية الجديدة، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
 
وتشهد محافظة الإسماعيلية، غدًا، افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحى على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.
 
ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن مدينة الإسماعيلية الجديدة..
 
1- تعتبر مدينة الإسماعيلية الجديدة أفضل امتداد لمدينة الإسماعيلية الحالية بسبب موقعها المميز وقربها من محور قناة السويس، وتستهدف خلق مجتمعات تتمتع بحياة أفضل.
 
2- تحقق المدينة الجديدة الإتاحة الكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال تجهيز الطرق والأماكن الترفيهية والملاعب والمصاعد وحتى أبواب الشقق والوحدات السكنية، لتتيح لذوى الاحتياجات الخاصة التحرك وممارسة حياتهم اليومية دون مساعدة أو معاونة من أحد.
 
3- تقع مدينة الإسماعيلية الجديدة على ضفاف قناة السويس الجديدة.
 
4- تحتوى مدينة الإسماعيلية الجديدة على جامعات ومدارس وأسواق ومراكز صحية ونواد ومحال تجارية راقية ومنطقة خدمات رئيسية ومبنى جديد للمحافظة ومديرية للأمن.
 
5- تقام مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع.
 
6- تحتوى المدينة الجديدة على 3310 عمارات و1220 فيلا.
 
7- إجمالى الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة 57 ألف وحدة سكنية.
 
8- تضم المدينة الجديدة 7 أحياء سكنية.
 
9- تستوعب مدينة الإسماعيلية الجديدة 314 ألف نسمة.
 
10- تبعد مدينة الإسماعيلية الجديدة نحو 500 متر عن قناة السويس الجديدة، وتقع فى منطقة شرق القناة على الكيلو 72 ترقيم القناة، وهى مقسمة إلى 5 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى التى تقدر مساحتها 2500 فدان، وتضم 12 ألفا و244 وحدة سكنية.
 
مدينة الإسماعيلية الجديدة (2)
مدينة الإسماعيلية الجديدة 

مدينة الإسماعيلية الجديدة (3)
مدينة الإسماعيلية الجديدة

مدينة الإسماعيلية الجديدة (4)
مدينة الإسماعيلية الجديدة

مدينة الإسماعيلية الجديدة (5)
مدينة الإسماعيلية الجديدة 

 


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