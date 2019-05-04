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وزارة الآثار: محافظة أسيوط مهمة لأنها تضم معالما من كل العصور

السبت، 04 مايو 2019 03:00 ص
وزارة الآثار: محافظة أسيوط مهمة لأنها تضم معالما من كل العصور الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار
أسيوط ـ محمود عجمي
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قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتوفير المتاحف بمختلف المحافظات لكي يتعرف المواطنين علي تاريخ محافظتهم؛ وتابع: هنا أسيوط اكتسبت أهميتها في مصر لما لها من موقع متوسط بين أقاليم مصر الفرعونية ومركزاً رئيسياً للقوافل التجارية الذي يربط وادي النيل بواحة الخارجة ودارفور عبر السودان من خلال طريق درب الأربعين والذي كان يعد طريق التجارة بين وادي النيل وبقية قارة أفريقيا، كما كانت تضم اسيوط مجموعة من الوكالات التجارية.

وأوضح الدكتور جمال مصطفى، لـ"اليوم السابع":" أن محافظة أسيوط من المحافظات  التراثية الهامة لدي وزارة الآثار لكونها تضم كل العصور المختلفة حيث تحتوى علي  6 مواقع فرعونية، و10 مواقع قبطية، و 20 موقع إسلامي متنوع؛ إذ يعتبر مسجد المجاهدين من أقدم المساجد في مدينة أسيوط وهو من المساجد المعلقة حيث أنه يقع علي ربوة عالية منذ نشأته إلا أنه بعد ذلك أصبح المسجد يرتفع قليلاً عن مستوي الشارع نظراً لإرتفاع مستوى الشارع علي فترات متتالية.

وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، إلى أن مسجد المجاهدين أنشأه الأمير محمد بك أمير اللواء السلطاني ، وهو أحد أمراء الألوية من قبل الدولة العثمانية، ويرجع المسجد للعصر العثماني ، وأنشي هذا المبني سنة (1120هـ/ 1708م) بناءاً علي اللوحة التأسيسية التي تعلو المدخل الرئيسي للمسجد الموجود بمنتصف الواجهة الشمالية الشرقية، وبالمسجد مئذنة مملوكية الطراز ترجع للعصر المملوكي ونستنتج من ذلك أن المسجد الحالي بُني علي أنقاض مسجد بُني في العصر المملوكي ولم يتبق منه سوى المئذنة فقط .

 

 


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