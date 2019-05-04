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ناشط بحزب المحافظين لتيريزا ماى: "لماذا لا ترحلين؟ نحن لا نريدك"

السبت، 04 مايو 2019 09:50 م
ناشط بحزب المحافظين لتيريزا ماى: "لماذا لا ترحلين؟ نحن لا نريدك" تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن /أ ش أ/
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رصدت صحيفة ميرور البريطانية تصريحات ناشط من حزب المحافظين، وجهها إلى رئيسة الحكومة تيريزا ماى، حيث قال: "لماذا لا تستقيلين؟ المؤتمر الوطنى للحزب لا يريدك نحن لا نريدك".

وكانت زعيمة المحافظين تتحدث إلى مؤتمر الحزب فى ويلز، أمس الجمعة، عندما قاطعها الناشط الغاضب بعد خسارة المحافظين أكثر من 1300 مقعد وفقدانهم السيطرة على 45 مجلسا محليا بمقتضى النتائج النهائية للانتخابات المحلية التى شهدتها البلاد والتى كانت الأسوأ لأى حزب حاكم منذ 1995.

وجاءت صيحات الناشط المحافظ فى ظل تنامى دعوات أعضاء فى المجالس المحلية وفى البرلمان لرئيسة الوزراء بالاستقالة، واصطُحب الناشط المعارض إلى خارج المؤتمر بعد أن تعالت الصيحات المطالبة بإخراجه.

وحاولت ماى أن تتدارك الموقف بالضحك، قائلة إنها اعتادت أن تحظى بالترحاب فى ويلز التى تقصدها عادة فى أيام عطلاتها، لكن الحنق تزايد على رئيسة الوزراء لرفضها الاعتذار رغم خسارة السيطرة على عدد من معاقل الحزب.

 


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