موجز 1 ظهرا.. موجة حارة تبدأ غدا وتصل ذروتها أول يوم رمضان

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ غدا الأحد، وتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الاثنين 6 مايو أول يوم رمضان المبارك، تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 6:5 درجات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

موجة حارة تبدأ غدا وتصل ذروتها أول يوم رمضان.. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ غدا الأحد، وتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الاثنين 6 مايو أول يوم رمضان المبارك، تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 6:5 درجات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بـ6 أكتوبر لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، معرض السلع الرمضانية (سوبر ماركت أهلا رمضان) بساحة انتظار السيارات لجهاز المدينة، وأمام البوابة الرئيسية لنادى مدينة 6 أكتوبر، لتوفير السلع الغذائية بسعر الجملة، حيث يضم المعرض جناحاً كبيراً لجهاز الخدمة الوطنية، يوفر من خلاله السلع للجمهور وزوار المعرض، وذلك بحضور نواب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومديرى الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد المنوفى، رئيس مجلس أمناء المدينة، ووكلاء وأعضاء المجلس، والدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية المستثمرين.

محافظة القاهرة: غلق نفق الأزهر ربع ساعة قبل وبعد الإفطار فى شهر رمضان

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مد فترات العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان من الساعة 6 صباحًا حتى الثانية بعد منتصف الليل على أن يغلق بعدها لأعمال الصيانة والنظافة، وأن يمتد العمل حتى الخامسة صباحًا خلال يومى الخميس والجمعة حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال ايام الاجازات الاسبوعية.

وزير التعليم: نغير المسار من أجل تعليم أفضل ونقدر تخوفات أولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب أولى ثانوى يستحقون منا كل مساعدة، وكذلك كل طلاب مصر فى كافة السنوات، ونعمل ليل نهار لخدمتهم بكل ما أوتينا، وأتمنى أن يعلم أولياء الأمور أننا نقدر كل التخوفات المنطقية، ولكن نحن نغير المسار من أجل تعليم أفضل للأبناء وكان أسهل بكثير أن لا نقدم شيئاً ونعكف على النظام الجديد فقط.

استشهاد فلسطينى فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة

أفادت فضائية سكاى نيوز، فى خبر عاجل لها، باستشهاد فلسطينى فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة منذ قليل.

كان قد شن جيش الاحتلال الإسرائيلى، غارة على بيت حانون في قطاع غزة وأوقعت عددا من الإصابات بين الفلسطينيين.

إحالة 3 أخصائيات ومعلمة بمدرسة فى طوخ للمحاكمة بسبب تجريد طالبة من ملابسها

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 أخصائيات ومعلمة، بإحدى المدارس التابعة لإدارة طوخ التعليمية للمحاكمة العاجلة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمتان الأولى والثانيه انتهكتا طالبة بالصف الثالث الإعدادى، باصطحابها إلى دورة مياه المدرسة وتفتيشها بحثاً عن هاتف محمول مسروق، وإجبارها على التجرد من كافة ملابسها عنوة وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية، بحثاً عن الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية والتى اتهمت الطالبة المذكورة بسرقته، وهو اتهام تبين عدم صحته .

البحوث الفلكية: الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية فلكيا

كشف الدكتور محمد غريب أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رمضان المعظم لعام 1440 هجرية فلكيا سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، وهو يوم الرؤية.

إسرائيل: إطلاق 50 قذيفة صاروخية من غزة والقبة الحديدية تعترض عشرات القذائف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق 50 قذيفة صاروخية من غزة، واعترضت منظومة "القبة الحديدية" العشرات منها، حسبما أعلنت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وجود تهديات وتأخيرات متوقعة اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

المرور: استخراج الشهادت الصحية للرخص داخل الوحدات لتخفيف العبء عن المواطنين

قال مصدر أمنى بالمرور، إنه سيتم عمل الشهادة الصحية التى يتم من خلالها استخراج الرخص سواء شهادة الباطنة والنظر من داخل وحدات المرور، لافتا إلى أنه فى حالة استخراج أى شهادة صحية من خارج الوحدة التابع لها قائد السيارة لن يتم قبولها، موضحا أن هناك عيادات متكاملة متواجدة داخل الواحدت تقوم بإعطاء السائقين تلك الشهادات بعد توقيع الكشف عليهم.