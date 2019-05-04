video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موجة حارة تبدأ غدا وتصل ذروتها أول يوم رمضان.. اعرف التفاصيل

السبت، 04 مايو 2019 11:52 ص
موجة حارة تبدأ غدا وتصل ذروتها أول يوم رمضان.. اعرف التفاصيل طقس حار - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب
إضافة تعليق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ غدا الأحد، وتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الاثنين 6 مايو أول يوم رمضان المبارك، تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 6:5 درجات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة غدا الأحد.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ذروة الارتفاع يوم الاثنين المقبل أول يوم رمضان كما يلى:

السواحل الشمالية الغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية .

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية .

محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية .

محافظات شمـال سـيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية .

محافظات جنوب سـيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الطقس

الارصاد

حاله الطقس

حاله الجو

رمضان

طقس رمضان

طقس اول يوم رمضان

اول ايام رمضان 1440




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة