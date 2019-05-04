موجة حارة تبدأ غدا وتصل ذروتها أول يوم رمضان.. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ غدا الأحد، وتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الاثنين 6 مايو أول يوم رمضان المبارك، تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 6:5 درجات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة غدا الأحد.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ذروة الارتفاع يوم الاثنين المقبل أول يوم رمضان كما يلى:

السواحل الشمالية الغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية .

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية .

محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية .

محافظات شمـال سـيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية .

محافظات جنوب سـيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية .