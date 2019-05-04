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مداهمة بؤر إجرامية وضبط 131 قطعة سلاح و1428 هارب من الجنايات

السبت، 04 مايو 2019 11:36 ص
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 131 قطعة سلاح و1428 هارب من الجنايات حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لتطهير البؤر الإجرامية من الخارجين عن القانون والعناصر الخطرة.

وتم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية" و" السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية"، ضُبط خلالها 773متهم.

ولاحقت قوات الشرطة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية حائزي السلاح الغير مرخص، ونجحت في ضبط 131 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "13بندقية آلية – 8 بنادق "غير مششخنة" – 11 طبنجة – 99 فرد محلى الصنع –161طلقة مختلفة الأعيرة – 879 قطعة سلاح أبيض".

وطاردت قوات الأمن العام الهاربين من الأحكام القضائية، ونجحت خلال أسبوع في تنفيذ 388468 حكم قضائي، بينها 1428 جناية، و137456حكم حبس، و203557 حكم غرامة، و46027حكم مخالفة، وضبط تشيكلين عصابيين ضما 6 متهمين ، إرتكبوا 6 حوادث سرقة متنوعة.

 


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