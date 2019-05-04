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محافظة الجيزة تنشئ محورًا مروريًا جديدًا لتخفيف الكثافات.. اعرف التفاصيل

السبت، 04 مايو 2019 12:22 ص
محافظة الجيزة تنشئ محورًا مروريًا جديدًا لتخفيف الكثافات.. اعرف التفاصيل محور مرورى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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فتحت محافظة الجيزة محاور مرورية جديدة تساهم فى تفتيت التكدسات المرورية، خاصة في الأحياء التي تعاني من كثافات سكانيه ومرورية عالية.

1.    تكلفة رصف محور ترعة عبد العال الجديد 27 مليون جنيه.
2.    تطوير شارع ترعة عبد العال 1 وتحويله لمحور مروري هام يصل عرضه إلى 18 مترا.
3.    محور ترعة عبد العال يربط بين شارع الملك فيصل والطريق الدائرى بطول 3.5 كم.
4.    تطوير محور عبد العال يقلل زمن الرحلة من شارع فيصل للدائرى من 35 دقيقة لـ14 دقيقة.
5.    سيتم إيجاد حلول لتدعيم أغطية الترعة لتتحمل الكثافات المرورية.
6.    جارى رفع مخلفات الرتش الموجودة بالشارع وإلقاؤها بمحطة المناولة.
7.    إزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم بالشارع ونقل أكشاك الكهرباء.

 


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