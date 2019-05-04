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كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط تدرب 168 مدرباً لكرة القدم مجاناً

السبت، 04 مايو 2019 04:02 م
كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط تدرب 168 مدرباً لكرة القدم مجاناً جانب من الورشة
أسيوط محمود عجمى
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شهدت جامعة أسيوط انطلاق أعمال ورشة عمل فى تدريب كرة القدم لجميع مدربى اسيوط مجانا، والتى نظمتها كلية التربية الرياضية بالجامعة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، والدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور جمال محمد على عميد الكلية والمحاضر الدولى والمدير الفنى السابق لمنتخب مصر للناشئين ، إلى جانب عدداً من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية .

وفى السياق ذاته أشار الدكتور جمال محمد على إلى أن الورشة شهدت مشاركة 168 مدرب وتناولت الورشة  عدداً من المحاور الرئيسية أهمها  تحليل المباريات ، إعداد وتنفيذ الوحدات التدريبية ، عرض خطة الموسم القادمة ، حيث حاضر فى الورشة عدداً من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومنهم الدكتور تحدث هيثم صالح ، الدكتور عمر حلمى ، والدكتور عصام محمود، والدكتور منتصر شحاتة ، والدكتور احمد حسين ، الدكتور محمد حسن ، الدكتور محمد السيد والدكتور أحمد أبوالحمد. 

 

 

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