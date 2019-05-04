كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط تدرب 168 مدرباً لكرة القدم مجاناً

شهدت جامعة أسيوط انطلاق أعمال ورشة عمل فى تدريب كرة القدم لجميع مدربى اسيوط مجانا، والتى نظمتها كلية التربية الرياضية بالجامعة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، والدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور جمال محمد على عميد الكلية والمحاضر الدولى والمدير الفنى السابق لمنتخب مصر للناشئين ، إلى جانب عدداً من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية .
وفى السياق ذاته أشار الدكتور جمال محمد على إلى أن الورشة شهدت مشاركة 168 مدرب وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية أهمها تحليل المباريات ، إعداد وتنفيذ الوحدات التدريبية ، عرض خطة الموسم القادمة ، حيث حاضر فى الورشة عدداً من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومنهم الدكتور تحدث هيثم صالح ، الدكتور عمر حلمى ، والدكتور عصام محمود، والدكتور منتصر شحاتة ، والدكتور احمد حسين ، الدكتور محمد حسن ، الدكتور محمد السيد والدكتور أحمد أبوالحمد.
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