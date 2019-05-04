فيديو معلوماتى.. تفاصيل الموجة الحارة فى أول أيام رمضان

كتب ــ محمود راغب

تشهد البلاد موجة حارة على كافة أنحاء الجمهورية تبدأ الأحد المقبل وتصل ذروتها يوم الاثنين وهو أول يوم رمضان، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس أول أيام شهر رمضان المعظم، وفق ما أعلنه خبراء هيئة الأرصاد، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ يوم الأحد المقبل

2- تبلغ ذروة الموجة الحارة على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الاثنين 6 مايو أول يوم فى رمضان

3- تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات

4- يسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا

5- الرياح تكون معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة

6- درجات الحرارة بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية