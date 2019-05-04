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السبت، 04 مايو 2019 08:05 م
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غدا.. روسيا وفنزويلا يناقشان استفزازات المعارضة والضغط الخارجى على كاراكاس

السبت، 04 مايو 2019 08:04 م
غدا.. روسيا وفنزويلا يناقشان استفزازات المعارضة والضغط الخارجى على كاراكاس سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم السبت، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيبحث غدا الأحد فى موسكو مع نظيره الفنزويلى خورخى أرييسا الخطوات الاستفزازية للمعارضة فى فنزويلا والضغط الخارجى على كاراكاس.

وقال ريابكوف - معلقا على جدول أعمال المحادثات المقبلة بين لافروف وأرييسا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "كل ما يحدث حول فنزويلا فيما يتعلق بمحاولات الضغط عليها من قبل مجموعة من الدول سيكون محور محادثات الوزير مع نظيره الفنزويلى غدًا".

وأضاف "نحن أولاً، نصر على الحاجة إلى كبح عنصر الشارع والذى تضّخمه المعارضة لأغراض استفزازية، ثانيا: نؤيد بحزم إجراء حوار شامل نعلم أن الحكومة فى كاراكاس جاهزة له".

 


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استفزازات المعارضة

الضغط الخارجى

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