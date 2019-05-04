video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

على عبد العال مهنئا السيسى بمناسبة رمضان: نبارك على ما تحقق بأيديكم من إنجازات

السبت، 04 مايو 2019 12:57 م
على عبد العال مهنئا السيسى بمناسبة رمضان: نبارك على ما تحقق بأيديكم من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور على عبد العال - ارشيفية
كتبت نورا فخرى
إضافة تعليق
أرسل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 
 
وجاء في نص الرسالة :  
فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،
فإنه لمن دواعي سرورى وغبطتي أن أهديكم بإسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
 
وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الجليلة ليؤكد لكم ويبارك أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزاً في وطنه، بفضل إخلاصكم وتفانيكم فى خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته.
حفظ الله مصر ووقاكم من كل سوء.
وكل عام وأنتم بخير،
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية مهنئا السيسى بحلول رمضان: نؤمن مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء

السيسي

رئيس مجلس النواب

شهر رمضان

برقية تهئنة

خبر

اخبار اليوم




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة