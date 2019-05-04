على عبد العال مهنئا السيسى بمناسبة رمضان: نبارك على ما تحقق بأيديكم من إنجازات

كتبت نورا فخرى

أرسل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص الرسالة :

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

فإنه لمن دواعي سرورى وغبطتي أن أهديكم بإسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الجليلة ليؤكد لكم ويبارك أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزاً في وطنه، بفضل إخلاصكم وتفانيكم فى خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته.

حفظ الله مصر ووقاكم من كل سوء.

وكل عام وأنتم بخير،