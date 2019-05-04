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طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

السبت، 04 مايو 2019 08:00 ص
طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 30 درجة أرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. 
 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

 

الصغرى العظمى 

القاهرة 16 30 
شبين الكوم 15 29 
طنطا 15 29 
دمنهور 16 26 
الإسكندرية 16 26 
بلطيم 18 25 
مطروح 15 24 
السلوم 14 28 
سيوة 14 34 
بورسعيد 18 23 
دمياط 18 24 
الزقازيق 16 29 
الإسماعيلية 16 29 
السويس 18 29 
العريش 16 25 
رفح 17 24 
رأس سدر 15 29 
نخل 10 29 
نويبع 15 31 
طابا 12 29 
كاترين 09 28 
الطور 17 27 
شرم الشيخ 21 32 
الغردقة 21 33 
مرسى علم 26 32 
الفيوم 18 31 
بنى سويف 21 31 
المنيا 14 31 
أسيوط 16 32 
سوهاج 18 33 
قنا 19 35 
الأقصر 19 36 
أسوان 22 37 
أبوسمبل 22 37 
الوادي الجديد 21 35 
شلاتين 22 34 
أبو رماد 22 33 
حلايب 21 29 
رأس حدربة 22 29 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 

 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 29 42 
المدينة 26 40 
الرياض 25 37 
المنامة 27 32 
أبو ظبي 26 37 
الدوحة 26 34 
الكويت 23 38 
دمشق 08 26 
بيروت 16 22 
عمان 11 24 
القدس 11 22 
غزة 14 23 
بغداد 17 30 
مسقط 29 33 
صنعاء 14 28 
الخرطوم 29 45 
طرابلس 15 26 
تونس 12 21 
الجزائر 10 17 
الرباط 13 23 
نواكشوط 19 28 
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى 

أنقرة 08 20 
إسطنبول 14 23 
إسلام أباد 19 34 
نيودلهي 26 40 
جاكرتا 24 33 
بكين 15 25 
كوالامبور 25 33 
طوكيو 14 23 
أثينا 15 21 
روما 11 17 
باريس 05 13 
مدريد 09 23 
برلين 02 12 
لندن 03 11 
مونتريال 07 15 
موسكو 07 15 
نيويورك 12 22 
واشنطن 16 27

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