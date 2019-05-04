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ضبط 9 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى ببنى سويف

السبت، 04 مايو 2019 07:10 م
ضبط 9 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى ببنى سويف مخلل - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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ناقش المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف تقرير الحملة التموينية المكبرة التى قامت بها لجنة حماية المستهلك بدائرة المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 9 أطنان من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعدد 1920 من أكياس الكاتشب منتهية الصلاحية و400 كيلوجرام من ملح الطعام و123 كيلو من الأسماك المملحة و18 طبق ياميش رمضان، وتم عنها تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر متنوعة خاصة بحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات وعلامات تجارية وغيرها من المخالفات.

  ومن ناحيته أوضح اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد على أن لجنة حماية المستهلك، التى شكلها المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، تضم التموين والصحة وحماية المستهلك وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وتهدف اللجنة لتوحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

كما لفت السكرتير المساعد إلى أنه يتم إعداد تقرير أعمال يومى وعرضه على السيد المحافظ، نظرا لأن ملف التموين وضبط الأسواق يأتى فى أولويات أجندة العمل التنفيذية، مشيرا إلى بعض الجهود الأخرى الهادفة نحو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالشكل المطلوب وبأسعار مناسبة مثل التوسع فى منافذ البيع والمعارض المفتوحة التى تحتوى على كافة السلع واللحوم.

 


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