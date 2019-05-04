صور.. وكيل رياضة الإسماعيلية: النادى الاجتماعى للإسماعيلى جاهز للافتتاح

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال سامي عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، إن النادى الاجتماعى للنادى الإسماعيلى، أصبح جاهز للافتتاح، ضمن مشروعات الإسماعيلية القومية، المقرر افتتاحها قريبًا.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مشروع الفرع الجديد للنادى الإسماعيلي الاجتماعى الجديد بأرض النخيل تم تنفيذه بدعم وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف وتنفيذ إدارة المشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وُيقام على أرض نادى النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث على مساحة إجمالية تصل لنحو 27 فدان وتبلغ تكلفته نحو 400 مليون.

وتابع "عبد الحليم"، مشروع فرع نادى الإسماعيلي الجديد بأرض النخيل يعد انجازًا رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، كما يعد صرحًا رياضيًا عملاقًا وهو واحد من ضمن مشروعات التنمية بالإسماعيلية وحلم تحقق لأبناء الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن مشروع النادى الاجتماعى للإسماعيلى أقيم المشروع على ثلاثة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى إنشاء الفرع، وملعب نجيل صناعى وملعب خماسى نجيل صناعى وملعب كرة سلة أكريليك، وملعبين كرة يد، وملعبين تنس ومبنى خدمات لخلع الملابس، أما المرحلة الثانية، فتضمنت حمامين سباحة تدريبيين وحمامين سباحة أخريين للأطفال، وشملت المرحلة الثالثة إنشاء مبنى اجتماعى متكامل وموقع عام، ويهدف إنشاء النادى الاجتماعى إلى تدبير موارد ذاتية للنادى، وتحقيق أقصى استفادة من المنشآت والخدمات.

وأكد أن مشروع النادى الاجتماعى للإسماعيلى، يضم 4 حمامات سباحة، و12 ملعبًا، ما يضم المشروع مبنى اجتماعى رفيع المستوى، ومبنى خدمات لخلع الملابس، وحديقة أطفال، ومطعم، وقاعة أفراح، وموقع عام.