صور.. مريم بنت المنوفية صنعت فانوس رمضان من ورق الكتب القديمة

قبل أن تبلغ سن 10 سنوات فكرت مريم محمد محمد مبروك والمقيمة بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، فى صناعة فانوس من الأوراق القديمة بدلا من شرائها فانوس جديد من المحلات.

وتقول مريم محمد محمد مبروك، فكرت فى عمل فانوس يكون من تصنيع أنا من الورق فقمت بجمع الكتب القديمة والتفكير فى عمل هذا الفانوس، ولكنها بعد عمل الفانوس من الورق لم تكتف بذلك لكنها قامت بعمل فوانيس لأصدقائها بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

وتضيف مريم أنها فى الصف الرابع الإبتدائى ودائما من الطلاب الأوائل بجميع مراحلى الدراسية، وتؤكد أحافظ يوميا على قراءة القرآن الكريم من السور الصغيرة يوميا منذ ذهابى إلى الكتاب "تحفيظ القرآن الكريم".