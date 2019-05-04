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صور.. مدير ميناء سفاجا يلتقي بمسئولى محافظات الصعيد لتعظيم الاستثمار

السبت، 04 مايو 2019 01:45 م
صور.. مدير ميناء سفاجا يلتقي بمسئولى محافظات الصعيد لتعظيم الاستثمار جولة مدير ميناء سفاجا بمحافظات الصعيد
البحر الأحمر - عماد عرفة
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 قام اللواء بحرى ياسر عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية لميناء سفاجا البحرى والوفد المرافق له بجولة بمحافظات الصعيد ألتقى خلالها باللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا و الدكتور احمد الانصارى محافظ سوهاج وسكرتيرى العموم ومديرى المناطق الصناعية والحرة ومسئولى الاستثمار ومسئولى الغرفة التجارية وبعض المستثمرين وذلك لاستعراض امكانيات ميناء سفاجا فى خدمة قطاع الاستثمار خاصة بعد اعمال التطوير التى شهدها الميناء مؤخرا .
 
واكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها ان تلك الجولة تاتي فى اطار جهود الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر لتعظيم الاستفادة من امكانيات ميناء سفاجا لخدمة المستثمرين و القطاع الصناعى بمحافظات جنوب الوادى
 
واستعرض مدير الميناء عرض توضيحى عن امكانيات الميناء تضمن الارصفة والساحات واهم الخدمات والامكانيات التى يوفرها الميناء من خلال عمليات الاستيراد والتصدير وتوفير ساحات لاعمال التخزين حيث يقع الميناء على مساحة 825 الف م2 ويضم ممر ملاحى بطول 9 الاف متر ، عدد 6 ارصفة بغاطس من 10-14 متر وتصل طاقته الاستيعابية الى 2.5 مليون طن بضائع ، 2 مليون طن غلال ،2 مليون طن صب جاف و1.3 مليون راكب / سنويا . 
 
كما تشمل محطة للشاحنات بطاقة استيعابية 40 الف شاحنة سنويا و على مساحة 100 الف متر مربع و تتكون من ساحات لشاحنات الصادر و الوارد و ساحات مغطاة للبرادات و مبانى خدمية للسائقين ومبنى ادارى ومبنى لوجيستى لخدمة المتعاملين مع الميناء والمحطة مزودة بكافة مرافق البنية التحتية .
 
ومحطة للتربتيك بطاقة استيعابية 30 الف سيارة سنويا على مساحة 16500 متر مربع ومزودة بساحات انتظار للسفر والوصول منفصلة و بيارات كشف عن السيارات وساحات تخزينية للبضائع بمساحات منفصلة داخل اسوار معدنية باجمالى عدد ( 6 ) ساحات مسورة بمساحة إجمالية 110 الف متر مربع .
 
ودعا مدير الميناء المسئولين و المستثمرين بالمحافظات لزيارة الميناء للتعرف على امكانيات و قدرات الميناء على ارض الواقع و بحث كيفية الاستفادة منها كمنفذ بحرى هام يربط مصر بالدول العربية و الافريقية لتنشيط حركة التجارة و الاستثمار .
 
 
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