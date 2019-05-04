صور.. مدير التأمين الصحى بالشرقية: افتتاح 3 لجان كبد وفحص 50 ألف مواطن

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحى بالشرقية أنه تم افتتاح 3 لجان لعلاج الكبد لتصبح الشرقية بها 6 لجان مجهزة بأحدث الأجهزة والأطباء.

وأضاف خلال كلمته التى القاها فى الاحتفالية التى عقدها التأمين الصحى بالشرقية بمقر عيادة كفر صقر بحضور الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام مستشفيات هيئة التأمين الصحى والدكتور جمال سلامة مدير التأمين الصحى بالشرقية والدكتورة أمال سرايا مدير منطقة أبو كبير وفاقوس والدكتور سامح عبد المنعم المشرف العام على عيادات لجان الكبد بالشرقية مديرو الفروع وعدد من أساتذة الطب بشتى تخصصاته لتكريم المتميزين والكيميائى محمد إبراهيم ابو عروس لبلوغه سن المعاش أن اللجان الثلاث تم افتتاحها أثناء مبادرة 100 مليون صحة كى تستوعب أعداد المرضى المستفيدين من خدمة التأمين الصحي والذين فاق عددهم 50 الف تم فحصهم وعمل التحاليل لهم.

وأجاب مدير عام التأمين الصحى بالشرقية على سؤال أحد المواطنين عن غضبه من الزحام والتكدس بعيادة التأمين الصحى بالزقازيق انه يدرس توزيع الخدمات على مراكز أخرى بالمحافظة لتوفير الوقت والجهد على المرضى.

وقال الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام مستشفيات التأمين الصحى أن الهيئة تسعى جاهدة لتوفير خدمات ممتازة للمترددين على فروع التأمين وأن القيادات مصرة على رفع مستوى أداء الخدمة وتوفير العلاج.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم المتميزين بعيادات التأمين الصحى على مستوى المحافظة وتكريم الكيميائى محمد ابراهيم ابو عروس لبلوغه سن المعاش على ما قدمه من خدمات.



٢٠١٩٠٥٠٤_١٢١٢٤٠_4



٢٠١٩٠٥٠٤_١٢١٢٥٠_10



٢٠١٩٠٥٠٤_١٢١٢٥٥_8



٢٠١٩٠٥٠٤_١٢٢١٠٧_2



٢٠١٩٠٥٠٤_١٢٢٤٥٣_7



٢٠١٩٠٥٠٤_١٢٤٠١٨_3



٢٠١٩٠٥٠٤_١٢٥٢٣٥_9



٢٠١٩٠٥٠٤_١٣٠١٠١



٢٠١٩٠٥٠٤_١٣٠٣٥٥_1



٢٠١٩٠٥٠٤_١٣٠٣٥٨_6