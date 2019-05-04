صور .. فريق ألوان فوه كفر الشيخ التطوعى يقدمون خدمات ثقافية وصحية للمجتمع

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت النماذج المشرفة من الفتيات والشباب بمدن محافظة كفر الشيخ ،ولكن بمدينة فوه يختلف الوضع تماماً عندما تجد أكثر من 80شاب وفتاة ،لاينتمون لأحزاب أو لكيانات، جمعتهم المصلحة العامة ،وحبهم لمدينتهم ليعطوا بدون مقابل ،يتحملوا نفقات ماينظمونه من مؤتمرات، وندوات ،وفعاليات متعددة ،يدرسون في مختلف الكليات بدء من كلية الطب والهندسة والعلاج الطبيعي والصيدلة، والكليات الأدبية، ومنهم من تخرج ومازال يعطي، كونوا تيماً واحداً تلاشت بينهم الفوارق ،أطلقوا على أنفسهم فريق "ألوان فوه"،أصبحوا مثار حديث أهالي المحافظة،لم يقتصر عطائهم على قرى ومدينة فوه بل تواجدوا في عديد من المدن.

قالت هبه محمد شعلان ،مديرة الفريق ،هدفنا نشر ثقافة العمل التطوعي، فالفريق يضم مجموعة من أفضل الشباب الذين يقومون باستغلال أوقاتهم فى خدمة مجتمعهم،قسمنا الفريق لعدد من اللجان المختلفة على جميع المستويات الثقافية والاجتماعية والخيرية والصحية، بجانب حملات التوعية لفيروس سى المنتشرة على مستوى مركز فوه ومطوبس، ليظل حب التطوع والعمل التطوعى عنوانه فريق ألوان.

وأضافت شعلان ،ل " اليوم السابع"،أن رؤية الفريق هى المشاركة فى تقديم خدمة إنسانية متكاملة تعمل على تنمية الوعى الثقافى، وتوفير الخدمات الصحية،والدعوة للابتكار وإرساء ثقافة العمل الجماعى والتطوعى،ونعمل في المجال الصحي والثقافي ،والخيري ،نظمنا العيد من حملات توعية عن فيرس سي، وسرطان الثدي ،أما المجال الخيري فنوزع حقائب رمضان ، وننظم افطار على الطريق، وننظم المعارض لتوفير الملابس بأسعار مخفضة ،أما المجال الثقافي،ننظم ندوات لطلاب الثانوية عامة ،لتنظيم الوقت وتأهيلهم نفسياً قبل الامتحان وتقليل الضغط النفسي ،وتعريفهم على طرق المذاكرة ،كما ننظم يوماً لتوجيه طلاب الثانوية العامة نحو الكليات التي تتناسب مع ميولهم،ومساعدتهم في عمليات التنسيق للإلتحاق بالكليات.

وأضاف هشام جمال، عضو الفريق ،مايميز فريق ألوان ،العمل التطوعي ، فنننظم ندوات لطلاب الثانوية العامة، وطلاب الجامعات ،لتوعية وتدريب الطلاب عن كيفية إدارة الوقت ومواجهة الضغوط النفسية ،والتوعية باستخدام الخرائط الذهنية ،وكيفية الاستعداد للامتحانات،والاستراتيجيات الحديثة للمذاكرة ،وكيفية مراجعة المواد الدراسية بشكل سلس وبسيط،مؤكداً يحاضر فيها متخصصون لتقديم النصائح للطلاب لليلة الامتحان بإعداد الأدوات الازمة للامتحان،وأخذ قسط كافي من النوم والراحة ،ونُصح الطلاب بقراءة ورقة الأسئلة أكثر من مرة وتقسيم زمن الإجابة حسب الأسئلة ويبدأ الطلاب بالسؤال السهل ولا يترك سؤال لا يعرفه ،وعقب الانتهاء من الإجابات يراجع بتأني قبل وقت الامتحان.

وقال أحمد الديب، مدير الفريق،إن فريق ألوان يضم عددا من الشباب والفتيات المتطوعين وينظمون الفعاليات المتعددة، منها زيارات لدور الأيتام،لما لهم حق على المجتمع، وعلينا إدخال الفرحة والسعادة على هؤلاء الأطفال، وألا ننتظر حتى يأتى عيد اليتيم،فتتكرر زياراتنا إلى هؤلاء الأطفال، لمساعدتهم على رسم الابتسامة التى تساعدهم على تحمل متاعب الحياة.

وأضاف الديب،رسالتنا توجيه طاقة الشباب فى أنشطة إيجابية، ودعم تواصل الفرد فى فئات عديدة من المجتمع، والتى قد يجد فيها حلاً فعالاً للعزلة والانطواء، وذلك عن طريق تنمية شاملة فى كل الجوانب الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية من خلال تفعيل دور الشباب فى المجال التطوعى.

وأضافت إيمان محمود ، طالبة بكلية تربية كفر الشيخ،أن الفريق يعمل على توفير حلول بديلة لمشاكلنا الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية، وأن يشعر كل مواطن بأهمية وجوده فى المجتمع، وذلك بداية بتغيير نفسه وأسرته ومحافظته ثم تغيير بلده، وبث روح العمل التطوعى والتنويه بأهميته فى تغيير المجتمع، ويطمعون أن يحولوا العمل التطوعى من مجرد جهود فردية متفرقة إلى ثقافة مجتمعية وعادة منتظمة يمارسها كل مواطن، وفتح آفاق فكرية جديدة والنهوض بعقول أبنائنا، والمزج بين المساعدات العينية والطبية وغيرها، تطوير مهاراتهم وإدخال التعليم كأداة أساسية لتمكينهم، وتقديم دورات تعليمية وتنموية للشباب من جميع الفئات.

وقال أحمد محرم ،حاصل على ليسانس الحقوق،من بين أهدافنا التوعية الصحية وإقامة حملات مجانية لقياس الضغط والسكر، ويقوم بها متخصصون ،ويتم توزيع عدد من المطويات الإرشادية عن خطورة مرض الضغط والسكر، إضافة لحملة توعيه للمواطنين بالشوارع عن مكافحة وتجنب الإصابه بفيروس سى أو كيفية التعامل معه.

وأضاف أحمد شيحه ،طالب بكلية الهندسية الاسكندرية ،كما ينظم فريق ألوان فوه ، حفلات وسهرات ثقافية بمشاركة فرق شبابية لإبراز المواهب الشابة، وتشمل الفقرات "ابتهال دينى ،شعر فصحى ،ستاند اب كوميدى ، غناء طربى ، شعر عامى ، عزف جيتار ، شعر حلمنتيشى، تنورة، غناء مواويل ، راب ،اسكتش كوميدى"، وهذه الاحتفالات تأتي تويجاً للجهد الكبير الذى بذله أعضاء الفريق كدفعة قوية للمشاركة فى الحملات المتعددة.

وقال محمد كرشة ، حاصل على كلية تجارة ، ننتظر شهر رمضان المبارك، ونستعد لإقامة افطار جماعي في الطريق فينتشر أعضاي الفريق لتقديم مايستطبع أعضاء الفريق تقديمه للمارة ، وإقامة خيمة في الطريق لإستقبال ضيوف الرحمن ،إضافة لحملات توعية مساء طوال ليال الشهر المبارك،كما أن الفريق أول فريق شبابي تطوعي على مستوى الجمهورية يشارك في حملة "لأني رجل" الذي أطلقها المجلس القومي للمرأة،عقب نشر ها الفرعون المصري محمد صلاح،لتبنيه الحملة على صفجته الرسمية والفنان ظافر العابدين ،فإستجاب الفريق للفرعون المصري ، مما دفع المجلس القومي للمرأة لتقديم شكر للفريق عبر صفحته الرسمية .