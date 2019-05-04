صور.. ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 570 قرص ترامادول داخل " أكياس لب"

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت من ضبط راكب حاول تهريب 570 قرص ترامادول قبل سفره إلى أبو ظبى.

أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة علي ركاب رحلة طائرة طيران الإتحاد المتجهة إلي أبو ظبي، اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتى (البحث الجنائى - تأمين الركاب) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر بداخلها على 570 قرصا لعقار الترامادول المخدر مخبأة داخل "أكياس لب".

أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.