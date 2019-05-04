video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تتويج ماها فاجيرالونكورن رسميا ملكا لتايلاند

السبت، 04 مايو 2019 10:03 ص
صور.. تتويج ماها فاجيرالونكورن رسميا ملكا لتايلاند ملك تايلاند
كتب أحمد علوى - رويترز
إضافة تعليق

أقيمت اليوم السبت مراسم التتويج الرسمي لملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن.

وارتدى الملك تاج النصر العظيم الذي يصل وزنه إلى 7.3 كيلوجرام ضمن مراسم تتويج مطولة تمزج بين التقاليد البوذية والهندوسية.

وأصبح فاجيرالونكورن (66 عاما) ملكا دستوريا بعد وفاة والده الملك بوميبون ادولياديج في أكتوبرعام 2016 بعدما جلس على العرش لمدة سبعين عاما.

ورافقت الملكة الجديدة سوتيدا الملك بعد الإعلان المفاجئ عن زواجها من الملك قبل ثلاثة أيام من التتويج.

تجرى مراسم التتويج بعد انقضاء فترة حداد على الملك الراحل وتأتي في ظل حالة من الضبابية بشأن أزمة انتخابات معلقة دون حل بين رئيس المجلس العسكري الحالي و"جبهة ديمقراطية" تحاول إبعاد الجيش عن السياسة.

وجلس الملك فاجيرالونكورن في قاعة العرش في القصر الكبير أسفل مظلة من تسع طبقات تحمل كافة الرموز الملكية ومنها تاج مطلي بالذهب ومزخرف بالماس. وكان برفقته الملكة وأفراد الأسرة المالكة ورهبان.

وقال في أول تصريح ملكي له بعد التتويج "سأحكم بالعدل من أجل مصلحة المملكة والشعب للأبد".

ومنح الملك أيضا الملكة سوتيدا، مضيفة الطيران السابقة على الخطوط الجوية التايلاندية، لقبها الملكي الكامل.

2019-05-04T060619Z_824455913_RC13E6D19B60_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 
 
2019-05-04T061728Z_1700925948_RC1C46696FA0_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 

 

2019-05-04T072632Z_948315276_RC1EE0951570_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 
 
2019-05-04T055537Z_1849244468_RC1AC5D3DF20_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 

 

2019-05-04T060916Z_540353506_RC151AD3CBA0_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كواليس زواج ملك تايلاند من مضيفة طيران وتعيينها ملكة للبلاد

صور.. ملك تايلاند يقدم فروض الاحترام لأسلافه قبل تتويجه السبت المقبل

تايلاند

اخبار العالم

ملك تايلاند




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة