صور.. بدء التشغيل التجريبي للشباك الواحد بجمارك بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت، مركز الخدمات اللوجستية بجمارك بورسعيد والذى بدأ تطبيق التشغيل التجريبى لمنظومة الشباك الواحد للإجراءات الجمركية فى مختلف قطاعات الجمارك.

والتقى محافظ بورسعيد خلال جولته بالمسئولين والمستخلصين ورجال الأعمال، وأكد أن تطبيق منظومة الشباك الواحد تعد تلبية لمطالب الجميع من المتعاملين مع الجمارك لتوفير الوقت والجهد وضمان التنفيذ الأمثل لإنهاء الإجراءات الجمركية بكل دقة بما يساعد على زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء بورسعيد فى حركة الصادرات والواردات.