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صور.. أهالى إسنا يحتفلون بشهر رمضان بـ"دورة رمضان" وحمل المواكب

السبت، 04 مايو 2019 05:56 م
صور.. أهالى إسنا يحتفلون بشهر رمضان بـ"دورة رمضان" وحمل المواكب احتفال الاهالى
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، عصر اليوم السبت، بدء دورة شهر رمضان المبارك، فى عادة سنوية تخرج فيها السيارات والمواكب وعربات الأهالى لتجوب أنحاء المدينة احتفالاً وابتهاجاً بقدوم الشهر الكريم، ويتم خلالها توزيع الهدايا والحلوى والألعاب والفاكهة على أطفال وشباب المحافظة.

وجابت دورة شهر رمضان المبارك بمدينة إسنا، مختلف الشوارع والميادين، حيث كانت نقطة التحرك من أمام مركز شرطة إسنا ثم شارع أحمد عرابى، ومنطقة الخضرى مرورا بمنطقة المحكمة ودويح والمكسر وشارع مرشح المياه، وشارع البحث الجنائى بشارع البحر، وأخيرا أمام مجلس مدينة إسنا.

وشارك فى الدورة كل أهالى إسنا من المواطنين وبمشاركة وتأمين مكثفة من رجال الشرطة وقوات الدفاع المدنى ورجال المرور، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ورجال مجلس المدينة والشباب والرياضة، وسط أجواء كرنفالية، وذلك فى عادة متوارثة منذ عشرات السنين بجنوبى الأقصر للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.

 

 

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (1)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (1)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (3)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (3)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (7)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (7)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (9)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (9)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (10)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (10)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (11)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (11)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (12)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (12)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (14)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (14)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (15)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (15)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (16)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (16)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (17)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (17)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (18)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (18)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (20)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (20)

أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (22)
أهالي مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان (22)

 


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