صور.. أبناء قبيلة بنى هلال يحتفلون بقدوم شهر رمضان بـ"دورة" بالخيول والجمال بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

"والله بعودة يا رمضان هل هلالك شهر مبارك"، بتلك الكلمات خرج المئات من أبناء قبيلة بنى هلال وأبناء مدينة الأقصر فى شوارع مدينة الأقصر حول المعابد الفرعونية التاريخية، لتنظيم "دورة رمضان" الكرنفال السنوى للابتهاج بقدوم شهر رمضان المبارك، والتى جابت أنحاء شوارع وميادين الأقصر وسط الأناشيد الدينية والابتهالات لشباب المحافظة والكبار وزغاريد السيدات، وشارك الشباب بالعصى والخيول والجمال وعربات الحنطور فى الدورة المميزة بوسط مدينة الأقصر.

ويقول أشرف الهلالى المتحدث الرسمى باسم قبيلة بنى هلال بالأقصر، أنه تم التجهيز للدورة عقب الحصول علي دعم كبير من قيادات الأقصر وعلى رأسهما كل من اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقيادات مديرية أمن الاقصر ورجال المرور الذين قاموا بمجهودات كبيرة فى دعم خروج الدورة وتنظيمها بصورة مميزة ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

ويضيف أشرف الهلالى لـ"اليوم السابع"، أن أهالى الأقصر شعروا بسعادة كبيرة بعودة دورة رمضان التى توقفت خلال السنوات الماضية وعادت العام الماضى وتنظم من جديد فى هذا اليوم، مؤكداً على أنه خرجت الدورة بمشاركة المئات من شباب وكبار وأطفال وسيدات المحافظة وسط أجواء كرنفالية احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وانطلقت فعاليات الدورة الرمضانية من كوبرى طريق الكباش فى مواجهة كنيسة العذراء، مروراً بميدان التجارة، وشارع كنيسة العذراء والكنيسة الإنجيلية وديوان عام محافظة الأقصر ومنطقة السنترال، وبكورنيش النيل بجوار معبد الأقصر وانتهت بميدان أبو الحجاج الأقصرى.

وقال الحاج محمد سيد أحمد أحد كبار قبيلة بنى هلال بالأقصر، إن فكرة خروج الدورة قبيل دخول شهر رمضان المبارك كانت عادة متوراثه قديماً فى كافة مدن وقرى الصعيد، وهى عبارة عن تجمعات حاشدة من المواطنين يجوبون الشوارع والمناطق الرئيسية بالسيارات والخيول والجمال ويحملون مواكب رجال الدين ومشايخ الصوفية وخلافه، مؤكداً على أن أبناء قبيلة بني هلال كانوا تقدموا بطلب لمديرية أمن الأقصر بشأن تنظيم " الدورة" وعلي الفور وجد أبناء القبيلة إستجابة مرحبة من جانب القيادات الأمنية بالمحافظة.