وقالت الشرطة إن المرأة هي مِهريكان مصطفى، 38 عاما، وكانت تقيم في المنطقة واختفت في العاشر من مايو العام الماضي، وكان البحث جاريا عنها، حسبما ذكرت صحيفة الإيفننج ستاندرد اللندنية.

وقال رئيس فريق المحققين، سيمون هاردينج: "نحن الآن واثقون أن إحدى الجثتين هي لمِهريكان مصطفى، وهي الآن تخضع للتشريح".

وأكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية صاحبة الجثة الثانية.

وتحاول الشرطة الوقوف على طبيعة الأنشطة التي كانت تحدث في الشقة التي وجدت فيها الجثتين، ويُعتقد أنها كانت تؤجَر بشكل مؤقت. وتناشد شرطة لندن كل من زار الشقة في كانينج تاون خلال العام الماضي الاتصال بها.

وواجه رجل تُهمة "منع دفن قانوني" لجثتين بعد أن عُثر عليهما في ثلاجة في كانينغ تاون قبل أسبوع.

وظهر زارهيد يونس، 34 عاما، في محكمة ويمبلدون الجزئية أمس الخميس.

وألقي القبض على رجل خمسيني للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، وهو الآن يخضع للتحقيق. وأُلقي القبض على زارهيد والرجل الخمسيني في عنوانين مختلفين أحدهما غربي لندن والآخر شرقي المدينة.

ومنذ بداية عام 2019، شرعت السلطات المسؤولة في لندن في إجراء تحقيقات في أكثر من 40 جريمة قتل.