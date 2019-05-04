شرطة التعمير تغلق وتشمع 205 منشأة لمخالفتها شروط التخصيص

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط العديد من القضايا والمخالفات، من بينها تأمين تنفيذ إزالة 129حالة متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 5 وحدات، وغلق وتشميع 205 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف 243 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.

ونجحت شرطة التعمير خلال شهر في ضبط 47 مخالفة إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، و251 مخالفات مبانى لشروط التخصيص، وضبط 446 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 264 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى، وإزالة ورفع 1154 مخالفة فورية، وضبط 57 واقعة فض أختام، وضبط 337 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم تنفيذ 3 أحكام قضائية، وضبط 74 قضية سرقة تيار كهربائى ، ومياه عمومية ، وضبط 152 قضية إتلاف مال عام ، وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط 89 مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام ، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين بدون ترخيص تم ضبط 110 بائع جائل بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده.