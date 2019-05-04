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سائق توك توك يقتحم مدرسة بكفر شكر ويعتدى على مديرها.. والتعليم: تم التصالح

السبت، 04 مايو 2019 02:09 م
سائق توك توك يقتحم مدرسة بكفر شكر ويعتدى على مديرها.. والتعليم: تم التصالح توك توك - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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اقتحم سائق توك توك مدرسة كفر شكر الابتدائية، حيث فوجئ العاملون بالمدرسة بدخوله بحجة الاطمئنان على نجله المتواجد بها، وعندما طلب منه المدير الهدوء تعدى عليه بالضرب ليفاجئ الجميع أنه ليس له أى أولاد بالمدرسة، وهو ما دفعهم إلى استدعاء الشرطة له.

 

ومن ناحيتها، أكدت هالة محمد حسام الدين مدير الإدارة التعليمية بكفر شكر، على أن إدارة المدرسة والعاملون بها فوجئوا باقتحام سائق التوك توك للمدرسة والتعدى على المدير بالضرب والسب، وعلى الفور قامت إدارة مدرسة كفر شكر الابتدائية الجديدة بإبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور.

 

وأوضحت حسام الدين، أن العاملين فوجئوا بمهاجمة المتهم على المدرسة بدعوى وجود نجله داخلها وأنه يريد أن يدخل للاطمئنان عليه فرفض مدير المدرسة لوجود التلاميذ فى الامتحانات فضربه المتهم.

 

وشددت مدير الإدارة التعليمية بكفر شكر، على أنه تم التصالح على الفور بعد تدخل أهل السائق وتقديم الاعتذار الرسمى لمدير المدرسة ولجميع العاملين بالمدرسة، وتم إنهاء الأمر على الفور.

 

وبسؤال المتهم أدلى باسم أحد التلاميذ وبعد الاستفسار من التلميذ ومواجهته مع المتهم قرر أنه ليس والده وبفحص بطاقته تبين أنه من قرية البقاشين ولا تربطه علاقة بالتلميذ الذى أشار عليه، حيث جرى اصطحاب المتهم لمركز الشرطة للتحقيق معه ومعرفة السبب الحقيقى وراء تهجمه على المدرسة وضرب المدير.


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