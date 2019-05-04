video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس حي غرب شبرا : 5300 مواطن بالحي يستحق معاش تكافل وكرامة

السبت، 04 مايو 2019 04:02 م
رئيس حي غرب شبرا : 5300 مواطن بالحي يستحق معاش تكافل وكرامة غادة والى وزيرة التضامن
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
عقدت نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، اجتماعاً خاص بلجان المسائلة المجتمعية لوحدة بيجام ووحدة أول شبرا الخيمة بكامل تشكيلها طبقاً لقرار المحافظ رقم 796 لسنة 2018، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى توضيح الكشوف الخاصة للأسر "تكافل وكرامة".
 
وأضافت "العشيري"،  أن عدد المستفيدين في نطاق الحى على مستوى الوحدات الاجتماعية الـ 7 التى ترأسهم رئيس حي غرب شبرا الخيمة حوالى 5300 مستفيد، وقد تم أثناء اللقاء ترشيح نائباً لرئيس اللجنة "رئيس حي غبر شبرا الخيمة" ومن احدى القيادات النسائية باللجنة طبقاً لقرار المحافظ.
 
 
وتابعت رئيس الحي، أنه يتم العمل علي قدم وساق من خلال كافة اللجان التي تم تشكيلها لبحث المستحقين لمعاش تكافل وكرامة لسرعة صرف مستحقاتهم التي أولتهم الدولة إياها. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"محمد" صدرت له بطاقة معاش تكافل وكرامة ولم يستطيع الصرف بها

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

تضامن القليوبية

معاش تكافل وكرامة




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة