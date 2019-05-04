رئيس حي غرب شبرا : 5300 مواطن بالحي يستحق معاش تكافل وكرامة

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، اجتماعاً خاص بلجان المسائلة المجتمعية لوحدة بيجام ووحدة أول شبرا الخيمة بكامل تشكيلها طبقاً لقرار المحافظ رقم 796 لسنة 2018، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى توضيح الكشوف الخاصة للأسر "تكافل وكرامة".

وأضافت "العشيري"، أن عدد المستفيدين في نطاق الحى على مستوى الوحدات الاجتماعية الـ 7 التى ترأسهم رئيس حي غرب شبرا الخيمة حوالى 5300 مستفيد، وقد تم أثناء اللقاء ترشيح نائباً لرئيس اللجنة "رئيس حي غبر شبرا الخيمة" ومن احدى القيادات النسائية باللجنة طبقاً لقرار المحافظ.

وتابعت رئيس الحي، أنه يتم العمل علي قدم وساق من خلال كافة اللجان التي تم تشكيلها لبحث المستحقين لمعاش تكافل وكرامة لسرعة صرف مستحقاتهم التي أولتهم الدولة إياها.