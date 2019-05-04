video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء بيان حول أسباب إعلان الطوارئ

السبت، 04 مايو 2019 12:34 م
رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء بيان حول أسباب إعلان الطوارئ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى البرلمان - ارشيفية
كتبت - نور على
إضافة تعليق
وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمقر مجلس النواب، لإلقاء بيان حول أسباب ومبررات قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.
 
ومن المقرر أن يشهد  مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، ظهر اليوم  السبت، جلستين لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة طوارئ بمختلف أنحاء البلاد لمدة 3 شهور  تبدأ من 25 إبريل 2019.
 
ومن المقرر أن يستعرض رئيس المجلس د. علي عبد العال، بالجلسة الصباحية ،  قرار رئيس الجمهورية علي النواب بالجلسة  ويتيح الفرصة لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض الأسباب التى دعت  لفرض حالة الطوارئ من جديد، من خلال بيان شامل أمام الأعضاء، ليعقبها رفع أعمال الجلسة ودعوة اللجنة العامة  للانعقاد  لدراسة القرار والأسباب التى يستعرضها رئيس مجلس الوزراء، وكتابة تقرير شامل بها يعرض علي المجلس بجلسة تالية ومن ثم يتم التصويت  النهائي، والمنتظر أن يكون بأغلبية الحضور.
 
يأتى هذا القرار الخامس من نوعه منذ إبريل 2017، إبان الحادث الإرهابى بكنسية طنطا والإسكندرية، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية من قوات الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية، وضبط الخلايا الإرهابية، فى إطار استمرار الدولة المصرية لمواجهة ومحاربة الإرهاب، حيث  الهدف الأول والأخير من حالة الطوارئ مواجهة الإرهاب، دون استخدامها فى التضيق علي المواطنين أو ما شابه ذلك من مضايقات مثلما كان يتم في الماضي.
 
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
 
كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر  قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح  الخميس 25 ابريل الماضى، وجاء النص أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.
 
كما شمل القرار فى مادته الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. البرلمان يناقش قرار إعلان الطوارئ.. ورئيس الوزراء يلقى بيانًا بالأسباب

اخر خبر

البرلمان

حالة الطوارىء

رئيس الوزراء

الحكومة




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة