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خلال ساعات.. الحكم على 14 متهما بالشروع فى قتل 27 ضابطا بالجمالية

السبت، 04 مايو 2019 04:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على 14 متهما بالشروع فى قتل 27 ضابطا بالجمالية ارشيفية_
كتب أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، حكمها على  14 متهما بقتل مواطن، والشروع فى قتل 27 من ضباط وجنود قسم شرطة الجمالية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله و حاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج و أحمد رفعت.

 وأسندت النيابة للمتهمين " وليد محمود، السيد الكبرى، أحمد محمد، سمير طه، محمد مجدى، وليد مجدى، أحمد إبراهيم، عيد علم الدين، تامر سامى، سمير محمد، سالم إبراهيم، عادل محمد، أحمد طه"، تهمة قتل المجنى عليه " أحمد محمد" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصدى لهم من ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية " بنادق ألية، مسدسات، أفراد خرطوش" ومتى أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهم قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أن أحد هذه الأعيرة النارية حاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، الشروع فى قتل المجنى عليهم " رضا قرنى الشربينى، رزق هشام، محمد حسن، رضا عزيز، هشام كمال، أحمد عبد القادر، محمد محمود، عبد العزيز محمد، أحمد حسين، حسن بكرى، السيد على، عبد المنعم عبد الواحد، أحمد فاضل، مختار حسين، علاء محمد، سلومه عويس، عبد المنعم غباشى، محمد عبد المنعم، عبد الرحمن محمد، بدر محمد، رجب مصطفى، رمضان عبد الله، محمد هاشم، إسلام سعد، على محمد سلطان، عيد مسعد"، ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الأسلحة المذكورة.

 

 


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