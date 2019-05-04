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جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب بالعجوزة

السبت، 04 مايو 2019 03:26 م
جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب بالعجوزة تعاطى المواد المخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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فارق شاب الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زايدة من المواد المخدرة بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

وتلقى العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالعجوزة.

انتقل المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، ومعاونيه النقيبان أحمد عادل وأحمد فاروق إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وأكدت تحريات العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال الجيزة عدم وجودش بهة جنائية فى الحادث، وأجرى العميد محمود والى مدير الأدلة الجنائية بالجيزة، ومحمد طامو خبير المعمل الجنائى معاينة لمحل الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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