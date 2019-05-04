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تقرير المعمل الجنائى يقرر مصير متهم بحيازة طفايات حريق مخالفة للمواصفات

السبت، 04 مايو 2019 06:00 ص
تقرير المعمل الجنائى يقرر مصير متهم بحيازة طفايات حريق مخالفة للمواصفات ارشيفية_ طفايه حريق
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بعرض طفايات حريق مخالفة للمواصفات تم ضبطها داخل مصنع لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق بالجيزة على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تورط "محمد. ص" صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق بدون ترخيص، دائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من طفايات الحريق المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام، وإعادة طلائها وتجديدها وتعبئتها بمواد مغشوشة مما يساعد في انتشار الحريق بدلا من اطفائه، وخامات مجهولة المصدر وغير صالحة، وطرحها للبيع بالأسواق.

وبمداهمة المصنع تم القبض على "عمرو. ش" المدير المسؤل عن المصنع وبتفتيشه عثر على طن و640 كيلوا جرام سوائل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، و280 اسطوانة و260 قطعة تجهيز، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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