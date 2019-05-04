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تعرف على عقوبة متهم استولى على 39 ألف دولار من مواطنين للمضاربة فى الفوركس

السبت، 04 مايو 2019 01:00 ص
تعرف على عقوبة متهم استولى على 39 ألف دولار من مواطنين للمضاربة فى الفوركس ارشيفية_
كتب سليم على
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تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على شخص متهم بالنصب على 4 مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية (الفوركس).

وكان رجال مباحث الأموال العامة، تلقوا بلاغا يتهم مدير إحدى الشركات الكائنة بمصر الجديدة يحمل جنسية إحدى الدول العربية 34 سنة سبق إتهامه فى قضيتى جرائم اقتصادية، بتلقى مبالغ مالية من 4 مواطنين بلغت 39 ألف دولار أمريكى، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال المُضاربة على أسعار العُملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية، بما يُعرف بنظام (الفوركس) بالمُخالفة لأحكام القانون.

وبضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بزعم توظيف أموالهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح

وأشار السقا إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب  تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.


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