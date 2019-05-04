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السبت، 04 مايو 2019 05:27 ص
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بعد موافقة الجمعية العمومية..

تعرف على أهم تعديلات على لائحة صندوق تكافل نقابة الأسنان

السبت، 04 مايو 2019 05:00 ص
تعرف على أهم تعديلات على لائحة صندوق تكافل نقابة الأسنان نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس
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وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأسنان، على اعتماد تعديلات مقترحة للائحة صندوق التكافل الاجتماعى، والتى تم إعدادها منذ عام 1984.
 
وتضمنت التعديلات: أن تتكون موارد الصندوق من مساهمة أطباء الأسنان غير المصريين الرغبين فى قيدهم بالنقابة، وتخصيص نسبة 10% من أرباح النقابة بالأنشطة التى يقوم بها المجلس، ومساهمة أعضاء النقابة من خلال اشتراكاتهم السنوية، والمستفيدين من الأنشطة الاجتماعية والنقابية والخدمات.
 
ويحظر الصرف من صندوق التكافل فى عدة أحوال منها: السلف أو القروض، وأطباء الأسنان القادرين والذين لديهم مصدر رزق يكفل لهم حياة اجتماعية كريمة، ويشرف عليه كل من: النقيب أو وكيل النقابة، السكرتير العام أو المساعد، أمين الصندوق أو المساعد.
 
كما تضمنت التعديلات ، أن الحد الأقصى للصرف 60 ألف جنيه، وصرف إعانة عاجلة أقل من نصف الحد الأقصى، ويستلزم ذلك موافقة عضوين على الأقل، ويتم الصرف بقرار من مجلس النقابات الفرعية فى الحالات الطبية الطارئة فقط بحد أقصى 5 ألاف جنيه، بالإضافة إلى أن الاستحقاق للأعضاء مرة واحدة سنويا، وفى الحالات الاستثنائية يتم عرضها على مجلس النقابة.
 
ويتم صرف إعانة عجز دون سن المعاش (عجز كلى/عجز عن العمل) قدرها 1400 جنيه شهريا، على أن يتم تقديم تقرير طبى معتمد بنسبة العجز.
 
 
 
 

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