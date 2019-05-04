تعرف على أسعار اللحوم والأسماك فى الأسواق استعدادا لشهر رمضان فى أسيوط

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على توافر اللحوم والدواجن والأسماك خلال شهر رمضان الكريم فى الأسواق ومنافذ البيع والمحلات التجارية بكميات وأسعار مناسبة، موضحاً أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لمواجهة أى طارئ قد يحدث أو عجز فى السلع الغذائية ومستلزمات رمضان فى الأسواق ومنافذ البيع المختلفة لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والجمعيات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ومشروع جمعيتى والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وفروع أمان التابع لوزارة الداخلية.

بالإضافة إلى السيارات المتحركة والقوافل المتحركة للقرى فضلاً عن معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالغرفة التجارية لتوفير كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه تم التشديد على متابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين خاصة فى شهر رمضان الذى يشهد اقبال متزايد على بعض السلع مشيراً إلى العمل على توفير السلع الغذائية خاصة اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها بكميات مناسبة بمراكز وقرى المحافظة.

وأشار محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى توافر اللحوم البلدية (بقرى وجاموسي) كبير بـ 90جنيه بالجمعيات الاستهلاكية ولحوم بلدية (بقرى وجاموسي) صغير بـ 110 : 120 جنيه حسب القطعة ولحوم بلدية (ضأن) بالعظم سعر الكيلو 110 : 120 جنيه حسب القطعة بالإضافة إلى توافر لحوم مستوردة سودانى مبردة بـ 85جنيه للكيلو وآخرى برازيلى مجمدة بـ 60 جنيه للكيلو ودواجن برازيلى مجمده بسعر الكيلو 34 جنيه وأنواع مختلفة من الأسماك (بلطى منظف ، ماكريل ) بأسعار تتراوح بين 30 : 40 جنيهاً حسب الحجم والمنظف منها وذلك بمحلات بيع اللحوم المجمد والثلاجات ومنافذها المختلفة ومشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأوضح كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط إن أسعار السمك البلطى الطازج تتراوح بين 28 : 35 جنيه للكيلو ، والقرموط الطازج ما بين 25 : 28 جنيه وقشر بياض ما بين (48 : 50 ) جنيه للكيلو أما سمك ماكريل مجمد يتراوح سعر الكيلو ما بين 35 : 40 جنيه ، والفلية مجمد يصل إلى 60 جنيه للكيلو ، والبياض طازج بـ 60جنيه ، والجمبرى مجمد ما بين 120 : 180 جنيه حسب الحجم مشيراً إلى توافر الدواجن والبيض بأسعار مناسبة قد ترتفع نسبياً خلال الشهر الكريم حيث وصل سعر الكيلو للدواجن البيضاء الحية ما بين ( 32 : 35 ) جنيه ، والبلدى الحية ما بين (40 : 42 ) جنيه أما البيض فالكرتونة يصل سعرها 38 : 40 جنيه للكرتونة لافتاً إلى اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بتوفير السلع الغذائية والأساسية بكافة مراكز وقرى المحافظة لرفع المعاناة من كاهل المواطنين.