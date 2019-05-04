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تركيا تتوقع ألا تنهى أمريكا معاملتها التفضيلية التجارية

السبت، 04 مايو 2019 06:00 ص
تركيا تتوقع ألا تنهى أمريكا معاملتها التفضيلية التجارية اردوغان
رويترز
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قالت السفارة التركية في واشنطن في بيان يوم الجمعة إن تركيا تتوقع ألا تنفذ الولايات المتحدة قرارا بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لها بموجب برنامج يسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة دون جمارك.

وكان الممثل التجاري الأمريكي قد قال في أوائل مارس آذار إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج "نظام التفضيلات المعمم" لأنها "متقدمة اقتصاديا بما يكفي".

وقالت السفارة التركية في بيان لرويترز " أبلغنا في عدة مناسبات الجانب الأمريكي توقعاتنا بالتخلي عن أي إجراءات تعرقل التجارة المتبادلة من أجل تحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس (رجب طيب) أردوغان والرئيس (دونالد) ترامب لحجم التجارة المتبادلة بين تركيا والولايات المتحدة والذي يبلغ 75 مليار دولار .

"في هذا السياق نتوقع استمرار عدم تنفيذ قرار إنهاء تصنيف بلادنا في نظام التفضيلات المعمم ".

ولم يرد الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعليق.


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