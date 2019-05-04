"ترامب" يتهم السوشيال ميديا بفرض رقابتها على الأمريكيين

كتبت: إنجى مجدى

دعا دونالد ترامب، لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بسبب ما وصفه "برقابتها على المواطنين الأمريكيين"، وذلك بعد يوم من قيام فيس بوك بحظر حسابات لمنظمات وشخصيات معروفة من اليمين المتشدد.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، إن تهديد ترامب، الذى جاء فى سلسلة تغريدات، يمثل أحدث هجوم منه ضد وادى السيلكون، الذى طالما اتهمه الرئيس الامريكى بالاستهداف الظالم للمستخدمين المحافظين ووجهات نظرهم، بينما تنفى فيس بوك وجوجل وتويتر أى اتهامات بالتحيز السياسى.

وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، الاسبوع الماضى، عن حذف حسابات عددا من الشخصيات السياسية الأمريكية، التى تعتبر آراؤها مثيرة للجدل، كما أزال عملاق التكنولوجيا صفحات المعجبين والمجموعات التابعة لهم على Facebook بالإضافة إلى خدمة مشاركة الصور Instagram.