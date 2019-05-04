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تأجيل محاكمة 76 متهما بقضية "أموال مثلث ماسبيرو" لـ3 سبتمبر وإخلاء سبيل 62

السبت، 04 مايو 2019 06:28 م
تأجيل محاكمة 76 متهما بقضية "أموال مثلث ماسبيرو" لـ3 سبتمبر وإخلاء سبيل 62 مثلث ماسبيرو ـ أرشيفية
كتب سليم على
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، فى زينهم، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بتأجيل محاكمة 76 متهما وموظفا فى مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسييرو"، بينهم رئيس الحسابات بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه، لجلسة 3 سبتمبر المقبل وإخلاء سبيل 62 متهم.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا، أيهاب طنطاوى.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، عن أن محمد س ح، رئيس قسم الحسابات فى ماسبيرو زور شيكات صرف بأسماء باقى المتهمين وتورطوا فى الاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة هذه الشيكات بالمخالفة للقانون.

 وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 53 من المتهمين محبوسين على ذمة القضية حاليا وتواصل الأجهزة ملاحقة 23 متهما هاربين.

 


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