تأجيل محاكمة سودانيين متهمين بقتل زميلهم لـ 2 يونيو

كتب عبد الله محمود

أجلت الدائرة 9 محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية محاكمة سودانيين الجنسية، وذلك بتهمة قتل آخر، بسبب خلافات بينهم بمدينة نصر، وذلك لجلسة 2 يونيو القادم لورود تقرير الباحث الاجتماعي عن المتهم الأول .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، وعضوية المستشارين، علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب، وعزت فاروق.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين " صابر أ ع " سوداني الجنسية 17 عاما، عامل، و"مؤنس أ ب " سوداني الجنسية 20 عاما، عامل، و" روبين ت ع " سوداني الجنسية، 19 عاما، عامل، " عبدالسلام ج ج " سوداني الجنسية، 19 عاما، هارب ، " أستيفا د أ " سوداني الجنسية، هارب، قاموا بضرب المجنى عليه " عمار ا ح " باصطحابه من مسكنه إلى مصنع الطوب الرملى وقاموا بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء.

فيما توصلت تحريات المباحث إلى قيام المجني عليه بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع بسرقة مسكن المتهم الثاني، وفور علمه قام بإحضار باقي المتهمين وآخرين مجهولين، وتوجهوا لمسكن المجني عليه وقاموا باصطحابه لمصنع الطوب الرملي، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتي قام المتهم الثاني بإرجاع المسروقات، وظل المتهمون يتعدون عليه بالضرب، وباستخدام أسلحة بيضاء، وبالحجارة لمدة تجاوزت الست ساعات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفروا هاربين حتى تم ضبطهم.