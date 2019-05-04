وأضاف كوساتشيف - في تصريحه على صفحته عبر "فيسبوك" ، الذي بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت أن إطلاق (بيونج يانج ) للصواريخ مجددا يوضح أنه من الضروري التفاوض مباشرة معها، وليس مع أي شخص آخر، مشيرا إلى أن خيار الضغط والتخويف لن ينجح.

وأعرب البرلماني الروسي عن أمله في إجراء المفاوضات بين "المعنيين " لحل الأزمة مع كوريا الشمالية بطريقه سلمية، موضحا أن الصواريخ الكورية الشمالية هذه المرة أُطلقت قُبيل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون ، إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق ، أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم صاروخا قصير المدى وعدة "إطلاقات " أخرى ، داعية جارتها الشمالية إلى التوقف عن الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.