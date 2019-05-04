انفوجراف.. خطة أسيوط لتحويل لاستبدال 36 كيلو خطوط كهرباء هوائية لكابلات أرضية

أسيوط ـ محمود عجمي

قال اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط انه يجرى تنفيذ خطة شاملة لتحويل خطوط الكهرباء الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بالتنسيق مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وذلك حفاظاً على حياة المواطنين مشيراً الى انتهاء المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة اجمالية تعدت 39 مليون و742 ألف جنيه بإجمالى أطوال كابلات تعدت 36.205 كيلو متر طولى لقطاعى شمال وجنوب أسيوط لتشمل قرى ومراكز المحافظة على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع وفقاً لاحتياجات القرى والأولويات وذلك فى إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد والنهوض بالقرى الاكثر احتياجاً وتنفيذاً لخطة الحكومة للتنمية المستدامة 2030 .

وأكد المحافظ- فى بيان اليوم السبت– انه يجرى دراسة حلول عاجلة لمشكلة مرور خطوط كهرباء الضغط العالى والمتوسط أعلى بعض التجمعات السكنية بالمناطق العشوائية بمدينة أسيوط بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وكافة القطاعات التنفيذية فى الدولة .

وأشار المهندس أسامة محمد انور رئيس قطاع كهرباء شمال إلى أن المشروع عبارة عن رفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلي الكتل السكنية والتي تمثل خطورة علي حياة المواطنين واستبدالها بكابلات أرضية وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والوحدات المحلية لتحديد أولوية تنفيذ تلك العمليات، مشيرا إلى انه تم اعتماد مبلغ 22,800 مليون جنيه لتعديل مسارات الخطوط الهوائية بقطاع شمال وبلغت عدد العمليات المقرر تنفيذها 21 عملية وذلك طبقا لأولوية الخطوط والمسارات الأكثر خطورة علي حياة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحليه الواقع في نطاقها تلك الخطوط حيث بلغ إجمالي أطوال الكابلات المطلوبة لتعديل مسارات الخطوط الهوائية إلى 16كم طولي.

بينما أضاف المهندس عبد الناصر أمين رئيس قطاع كهرباء جنوب انه تم اعتماد مبلغ 17.42 مليون جنية لقرى ومراكز قطاع كهرباء جنوب وذلك لاستبدال الهوائيات أعلى الكتل السكانية بكابلات أرضية لما تسببه من خطورة على الاهالى وبلغت عدد العمليات المقرر تنفيذها 28عملية وذلك طبقا لأولوية الخطوط والمسارات الأكثر خطورة علي حياة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحليه الواقع في نطاقها تلك الخطوط حيث بلغ إجمالي أطوال الكابلات التى تم تنفيذها لتعديل مسارات الخطوط الهوائية إلى 20.205 كم طولي.