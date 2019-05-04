اليوم السابع: السيسى يطلق إشارة البدء لسلسلة جديدة من المشروعات القومية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: «العبور الثانى».. السيسى يطلق إشارة البدء لسلسلة جديدة من المشروعات القومية تحت شعار «تنمية سيناء».. ويفتتح أنفاق القناة و«الإسماعيلية الجديدة»

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