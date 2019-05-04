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اليوم السابع: السيسى يطلق إشارة البدء لسلسلة جديدة من المشروعات القومية

السبت، 04 مايو 2019 08:50 م
اليوم السابع: السيسى يطلق إشارة البدء لسلسلة جديدة من المشروعات القومية اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: «العبور الثانى».. السيسى يطلق إشارة البدء لسلسلة جديدة من المشروعات القومية تحت شعار «تنمية سيناء».. ويفتتح أنفاق القناة و«الإسماعيلية الجديدة»
 
 
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السيسى

المشروعات القومية

تنمية سيناء

أنفاق القناة

الاسماعيلية الجديدة




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