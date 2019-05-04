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النيابة تصرح بدفن شاب توفى نتيجة تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالعجوزة

السبت، 04 مايو 2019 05:19 م
النيابة تصرح بدفن شاب توفى نتيجة تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالعجوزة تعاطى المخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة شاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة بحى العجوزة بشمال الجيزة، بعدما تسلمت تقرير مفتش الصحة الذى وقع الكشف الطبى عليه.

 

تلقى العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالعجوزة.

 

انتقل المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، ومعاونيه النقيبان أحمد عادل وأحمد فاروق إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

 

وأكدت تحريات العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال الجيزة عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، وأجرى العميد محمود والى مدير الأدلة الجنائية بالجيزة، ومحمد طامو خبير المعمل الجنائى معاينة لمحل الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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