video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

السبت، 04 مايو 2019 10:00 ص
النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية- أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تشهد الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، سيولة فى حركة المرور، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، ودخول المواطنين إلى الحدائق العامة والمنتزهات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

مصدر: إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأنظمة المرور فى 50 وحدة مرورية قريبا

المرور: استخراج الشهادت الصحية للرخص داخل الوحدات لتخفيف العبء عن المواطنين

النشره المروريه

أخبار المرور

سيوله مروريه

حوادث المرور

كوبرى اكتوبر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة