المشدد 5 و 10سنوات لـ 14متهما بقتل مواطن والشروع فى قتل 27 ضابطا بقسم الجمالية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 14 متهما بقتل مواطن، والشروع فى قتل ضباط وجنود قسم شرطة الجمالية، بالسجن المشدد من 5 لـ 10 سنوات.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم على 14 متهما بقتل مواطن، والشروع فى قتل ضباط وجنود قسم شرطة الجمالية. وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوي الجنائية لسمير محمد عمر لوفاته، كما قضت بمعاقبة كل من "السيد البكري، أحمد طه" غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات. كما عاقبت المحكمة كل من "وليد محمد، و محمد مجدي، ووليد مجدي، وعيد علم الدين، و تامر سامي"، حضورياً بالسجن المشدد 7سنوات، ومعاقبة كل من "سمير طه، وأحمد إبراهيم" بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من "أحمد محمد، و مجدي إبراهيم، و سالم محمد، و عادل محمد" من التهم المسندة لهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله و حاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج و أحمد رفعت.

وأسندت النيابة للمتهمين " وليد محمود، السيد الكبرى، أحمد محمد، سمير طه، محمد مجدى، وليد مجدى، أحمد إبراهيم، عيد علم الدين، تامر سامى، سمير محمد، سالم إبراهيم، عادل محمد، أحمد طه"، تهمة قتل المجنى عليه " أحمد محمد" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصدى لهم من ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية " بنادق ألية، مسدسات، أفراد خرطوش" ومت أن طفروا بهم حتى أطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهم قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أن أحد هذه الأعيرة النارية حاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهم " رضا قرنى الشربينى، رزق هشام، محمد حسن، رضا عزيز، هشام كمال، أحمد عبد القادر، محمد محمود، عبد العزيز محمد، أحمد حسين، حسن بكرى، السيد على، عبد المنعم عبد الواحد، أحمد فاضل، مختار حسين، علاء محمد، سلومه عويس، عبد المنعم غباشى، محمد عبد المنعم، عبد الرحمن محمد، بدر محمد، رجب مصطفى، رمضان عبد الله، محمد هاشم، إسلام سعد، على محمد سلطان، عيد مسعد"، ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الأسلحة المذكورة.