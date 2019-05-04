العين الحمراء..ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 1.4 مليار جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت في ضبط 859 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 170 حالة ضرائب عامة، وكشف 79 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و8 سيارات لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى.

ونجحت الجهود الأمنية، فى ضبط 21 قضية فى مجال الجمارك ، وضبط 198 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، و89 حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 1,456,158,326 مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى 82 قضية، بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 241,822 ألف جنيه.