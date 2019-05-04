وأعرب الرئيس السيسي في برقيته عن تهانيه القلبية بمناسبة ذكرى يوم الدستور البولندي، متمنياً لرئيس بولندا النجاح المستمر في تحقيق آمال الشعب البولندي الصديق نحو التقدم والازدهار، كما أكد الرئيس السيسي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والبولندي.

سلم البرقية القائم بأعمال السفارة المصرية بالإنابة المستشار مصطفى علي، وذلك خلال استقبال الرئيس البولندي له بمناسبة احتفال يوم الدستور البولندي في قلعة الحكم الملكية بقلب العاصمة البولندية وارسو.

وقد أعرب الرئيس البولندي عن تقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلب نقل تحياته الى الرئيس، مشيداً بالجهود التنموية والطفرة الكبيرة التى حققها الرئيس السيسى فى مصر.

‎تجدر الاشارة الى أن العلاقات المصرية البولندية تشهد تطورا ملحوظا، وهو ما دللت عليه الحركة الكثيفة في تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين وآخرها زيارة وزير الخارجية البولندي إلى القاهرة في 14 و15 أبريل 2019 والتي التقى خلالها بوزير الخارجية سامح شكري إلى جانب عدد من كبار مسئولي الدولة.

‎وتحتفل مصر وبولندا هذا العام بمرور 92 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما.