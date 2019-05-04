الرئيس البرازيلى يلغى زيارة لأمريكا بسبب احتجاجات

رويترز

ذكر بيان أصدره مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن الرئيس المنتمي لأقصى اليمين ألغى يوم الجمعة زيارة كان يعتزم القيام بها للولايات المتحدة بعد احتجاجات قوية ضد تكريمه من قبل غرفة التجارة البرازيلية الأمريكية بوصفه شخصية العام.