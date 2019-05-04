وقال المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) اليوم السبت - "إن الرئيس بولسونارو قرر إلغاء هذه الزيارة"، منددا بـ "إضفاء طابع أيديولوجي على الحدث والضغوط التي تعرض لها منظموه".

يذكر أن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو وصف الرئيس اليميني بأنه شخص "خطير جدا".

كان من المقرر تنظيم حفل عشاء لتسليم بولسونارو جائزة شخصية العام 2019، التي تمنحها غرفة التجارة البرازيلية الأمريكية في 14 مايو في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك، قبل أن تعدل المؤسسة الثقافية في منتصف أبريل عن استضافة الحدث تحت ضغط الرأي العام.