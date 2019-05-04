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الحكومة اليمنية تتهم القاعدة ودول اخرى بالوقوف وراء تفجير بحضرموت

السبت، 04 مايو 2019 05:00 ص
الحكومة اليمنية تتهم القاعدة ودول اخرى بالوقوف وراء تفجير بحضرموت الرئيس اليمنى
كتب أحمد علوى
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اتهمت الحكومة اليمنية، الجمعة، تنظيم القاعدة الإرهابي- المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى بالوقوف وراء تفجير أسفر عن مقتل وإصابة 14 مدنيا في محافظة حضرموت شرق اليمن.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، قال محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في بيان نشرته صفحة المحافظة على "فيس بوك": "إن العمل الإرهابي الإجرامي في مدينة القطن الذي أودى بحياة 6 مواطنين وجرح 8 آخرين، عن طريق عبوة ناسفة وضعها المجرمون بجانب برادة ماء شرب، لا يمكن أن يقدم عليه غير أولئك الأوغاد من عناصر الشر والإرهاب تنظيم القاعدة ومن يسير في فلكهم".

 

 


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