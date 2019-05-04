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الحكومة الإسرائيلية تعلن إغلاق المعابر مع قطاع غزة ومنع الصيد قبالة السواحل

السبت، 04 مايو 2019 03:50 م
الحكومة الإسرائيلية تعلن إغلاق المعابر مع قطاع غزة ومنع الصيد قبالة السواحل نتنياهو
كتب إبراهيم حسان
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أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إغلاق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة ومنع الصيد قبالة سواحل القطاع، حسبما أعلنت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وكان قد شن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، غارة على بيت حانون في قطاع غزة، أدت إلى عن استشهاد فلسطينى، ووقوع عددا من الإصابات بين الفلسطينيين.

                                

جاء ذلك التصعيد بعد توجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى مقر وزارة الدفاع، لإجراء مشاورات مع رئيس الأركان ورئيس الموساد، بشأن الوضع في قطاع غزة.


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